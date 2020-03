De 21-jarige Groningse studente Lieke die hersteld is van het coronavirus, durft nog niet naar buiten of in de buurt te komen van mensen, zo meldt ze maandag op Facebook.

Afgelopen woensdag werd Lieke als één van de eerste twee personen in de provincie Groningen positief getest op het coronavirus.

Met de Facebook-post hoopt Lieke in één keer een antwoord te geven op alle vragen die ze krijgt, zoals 'hoe kan het coronavirus voor een 21-jarige zijn?' en 'hoe denk ik als ex-gediagnosticeerde over het virus?'

Het was maandag 9 maart toen Lieke zich niet lekker begint te voelen. "Ik kreeg een zweetaanval, merkte dat traplopen zwaarder was dan normaal en een verkoudheid begon. Meteen gingen bij mij de alarmbellen af", zegt ze.

Lieke was een week op wintersport in Noord-Italië geweest en vreesde daarom het virus. De studente is direct naar haar studentenkamer gegaan en belde met haar afstudeerbedrijf om zich af te melden. "Gelukkig was ik niet zo ziek dat ik in bed hoefde te liggen. Misschien stel ik me wel aan", zo dacht Lieke.



Een dag later waren de klachten nog niet verdwenen. De huisarts verwees haar door naar de GGD omdat ze ook lichte koorts had. In de avond kwamen twee artsen bij haar langs voor een test. "Eén van de artsen zei nog: 'We verwachten niet dat je het hebt, maar zekerheid is altijd fijn."

Klachten verdwenen, maar toch besmet met coronavirus

Op woensdag 11 maart waren de klachten van Lieke verdwenen. "Weer dacht ik bij mezelf: Jeetje misschien heb ik dit overdreven." Aan het einde van de middag volgde een telefoontje van de GGD dat het virus in haar neus en keel was aangetroffen.

Lieke moest in thuisisolatie, er werd een contactonderzoek opgestart en 's avonds werd in de media bekendgemaakt dat ze behoorde tot de eerste twee Groningse gevallen.



De GGD nam op donderdag en vrijdag contact op met de studenten, maar ze was klachtenvrij. Daarom mocht Lieke officieel op vrijdag het huis weer uit.

"Dit voelde erg vervelend. Ik durf nog niet bij mensen in de buurt te komen." Lieke liet zich ophalen door haar vader, maar zelfs in zijn huis houden ze nog steeds afstand van elkaar. "Ik ga nog nergens heen", aldus de studente.

'Laten we met z'n allen levens redden'

De 21-jarige studente bedankt in haar post de hulpverleners van de GGD die altijd voor haar klaar hebben gestaan. "Laten we trots zijn op alle medewerkers in de zorg", aldus Lieke.

"Gelukkig heb ik milde klachten gehad. Het coronavirus kan dus ook rustig verlopen. Ook al zijn de klachten mild, je kan het met je meedragen. Lieve mensen, laten we zorgen voor de zwakkeren en ouderen in ons midden. Laten we met z'n allen levens redden. Volg het advies van het RIVM op!"