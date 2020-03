Vanwege de verspreiding van het coronavirus worden evenementen met meer dan honderd personen in heel Nederland afgelast. De maatregelen gelden in ieder geval tot 31 maart. Hoe staat het ervoor in Groningen?

Forum Groningen

Forum Groningen is dicht. Forum-directeur Dirk Nijdam denkt wel aan het openen van filmzalen met een maximumcapaciteit van twintig mensen. Ook wordt nog gekeken of andere kleinere programmaonderdelen door kunnen gaan. Personen die tickets hebben gekocht, krijgen hun geld terug.

MartiniPlaza

MartiniPlaza schrapt alle evenementen met meer dan honderd bezoekers. De woonbeurs Wonen&Co, die vrijdag open zou gaan, moet worden afgebroken.

"De gevolgen voor ons zijn enorm groot. Dit is voor MartiniPlaza de drukste periode van het jaar", aldus woordvoerder Annerie Knol.

Iedereen die kaartjes heeft gekocht voor een voorstelling in het theater wordt door MartiniPlaza persoonlijk bericht over een nieuwe datum of restitutie van de kaarten.

SPOT

Alle voorstellingen, concerten en evenementen van SPOT Groningen worden geannuleerd.

"We zijn per evenement aan het bekijken of een vervangende datum mogelijk is", aldus SPOT. "We komen zo spoedig mogelijk met meer informatie richting de kaartkopers."

Bioscopen

Pathé laat weten dat er tot 31 maart niet meer dan honderd kaartjes per zaal verkocht zullen worden.

Kinepolis gaan niet dicht. Wel wordt de maximumcapaciteit van de afzonderlijke zalen beperkt tot honderd bezoekers.

Groninger Museum

Het Groninger Museum sluit tot 31 maart de deuren. Alle evenementen van het museum die in deze periode gepland stonden worden afgelast. Ook de openingsdag van de tentoonstelling over 75 jaar bevrijding op 14 maart gaat niet door.

Noordelijk Scheepvaartmuseum

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum is dicht en heeft alle activiteiten en evenementen geannuleerd.

GRID

Het Grafisch Museum (GRID) in Groningen is gesloten tot 31 maart.

Nederland Digitaal

De conferentie Nederland Digitaal gaat niet door. Er zouden duizenden bezoekers naar Groningen komen, waaronder kabinetsleden, ondernemers, onderzoekers, ambtenaren en mensen van maatschappelijke organisaties.

Of en wanneer Nederland Digitaal alsnog doorgaat, is niet bekend. Het congres stond op de agenda voor 16 tot en met 19 maart.

