De 23-jarige Azim A. heeft donderdag in hoger beroep opnieuw tien jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen omdat hij in 2017 een toevallige voorbijganger van zijn fiets schoot op de Groningse Korreweg. Het slachtoffer, een 2`1-jarige student, is blijvend verlamd geraakt.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden meldt in het arrest (een vonnis in hoger beroep) dat A. in tegenstelling tot de eerdere behandeling van zijn zaak dit keer wel bekende de schutter te zijn.

De bewuste avond in oktober sprak hij met anderen de voorbijganger aan om "iets met ze te gaan drinken". "Nadat het slachtoffer weigerde, begonnen ze aan zijn fiets te trekken en hem te duwen en te slaan. Hierop heeft verdachte zijn revolver gepakt, meermalen op het slachtoffer geschoten en hem vervolgens zwaargewond op het asfalt van de Korreweg achtergelaten."

Uit een rapport van het Pieter Baan Centrum (PBC) blijkt dat A. in zijn jeugd meerdere keren met justitie in aanraking is gekomen vanwege agressieve incidenten. "Het hof neemt deze bevindingen over en acht het aannemelijk dat de stoornissen in beperkte zin hebben doorgewerkt in de geweldsdelicten."

Omdat er sprake is van recidivegevaar, heeft de rechtbank besloten om naast de celstraf ook tbs met dwangverpleging op te leggen. Dit kan verlengd worden als de persoon in kwestie nog niet klaar is om terug te keren naar de samenleving.

Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van 865.849,27 euro.