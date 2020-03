Het drinkwater op nagenoeg alle basisscholen in de stad Groningen, waar afgelopen weken uit voorzorg alleen flessenwater werd gedronken, is veilig. Alleen op een locatie van de Borgmanschool, aan de Jacobijberstraat, is een hogere concentratie lood aangetroffen.

Het wateronderzoek vond plaats op alle locaties van de Borgmanschool, de Siebe Jan Boumaschool, de Joseph Haydnschool (Haydnlaan en Coendersweg), de Oosterhoogebrugschool, de Petteflet, de Starter, de Driebond, Karrepad en de Bekenkampschool.



Volgens O2G2, de overkoepelende organisatie, werden alleen op de Borgmanschool locatie Jacobijnerstraat hogere loodwaarden aangetroffen. De oorzaak wordt opgespoord door het expertisebureau in een verder onderzoek. In de tussentijd gebruiken de leerlingen en medewerkers water uit flessen.



Voor alle andere basisscholen geeft het wateronderzoek zekerheid dat het kraanwater veilig is. Daar gebruiken alle leerlingen en medewerkers vanaf nu weer water uit de kraan.



Op de Joseph Haydnschool locatie Haydnlaan is het eerder gevonden loden leidingdeel vervangen. Nu het leidingdeel vervangen is voldoet het kraanwater weer aan aan de Europese norm.