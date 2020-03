Alle onderwijsactiviteiten bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) komen stil te liggen. Studenten van de opleidingen geneeskunde, tandheelkunde en bewegingswetenschappen kunnen vanaf donderdag geen college bij het UMCG volgen.

Volgens een woordvoerder van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) neemt het ziekenhuis de maatregel om het zorgpersoneel te beschermen tegen eventuele besmetting met het COVID-19-virus.

Medewerkers van het UMCG geven naast hun reguliere werkzaamheden ook college aan studenten van de opleidingen geneeskunde, tandheelkunde en bewegingswetenschappen. Deze studenten krijgen tot 4 april geen college in het UMCG. "We onderzoeken of we de college's online kunnen geven", aldus de woordvoerder.

Het universitair ziekenhuis kondigde woensdag al aan maatregelen te nemen wegens het coronavirus. Zo gaan kleine bijeenkomsten met minder dan dertig personen alleen door als de deelnemers geen klachten hebben en niet kortgeleden in een risicogebied zijn geweest. Ook mogen medewerkers van het UMCG geen zakelijke reizen meer maken en is aan het personeel gevraagd om eigen mobiliteit in maart zoveel mogelijk te beperken.

Een woordvoerder van het UMCG noemde de maatregelen "buitengewoon in buitengewone tijden".

