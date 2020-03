Groningen

Jongen (9) blijkt eigenaar van verloren viool in Groningse boekhandel

De negenjarige Max blijkt de eigenaar te zijn van de kleine viool die twee weken geleden gevonden werd in boekhandel Riemer in de Nieuwe Ebbingestraat in Groningen. Na de vondst bleef het lange tijd een mysterie wie zijn of haar viool per ongeluk in de de boekwinkel had laten liggen.