Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) neemt maatregelen wegens het coronavirus, zo meldt een woordvoerder van het ziekenhuis woensdag.

Kleinere bijeenkomsten - met minder dan dertig personen - gaan alleen door als de deelnemers geen klachten hebben en niet kortgeleden in een risicogebied zijn geweest. De lezingen van de medische publieksacademie in maart zijn afgelast.

Medewerkers van het UMCG mogen geen zakelijke reizen meer maken. Congressen, symposia en werkbezoeken in binnen- en buitenland zijn niet meer toegestaan, tenzij die echt belangrijk zijn voor de patiëntenzorg. Het ziekenhuis adviseert het personeel ook om niet naar andere grote bijeenkomsten te gaan, zoals concerten, theatervoorstellingen en grotere familiefeestjes.

"We vragen het personeel ook om de eigen mobiliteit in maart zo veel mogelijk te beperken", aldus de woordvoerder. "Het gaat daarbij ook om familiebezoek en privéreizen. Tegelijkertijd adviseren we ook om het ontvangen van familie uit plekken waar het virus nu wel rondwaart te vermijden."

Ook de bezoekersregeling is fors aangescherpt. Mensen die verkouden zijn of veel hoesten, mogen niet het ziekenhuis in. Kinderen op de kinderafdeling mogen alleen bezoek krijgen van hun ouders.

De woordvoerder spreekt van buitengewone tijden en dus ook van buitengewone maatregelen. Het ziekenhuis bevestigde woensdagochtend nogmaals dat er nog geen besmettingen bekend zijn. "Er zijn medewerkers en patiënten preventief getest, maar niemand is tot dusver positief getest. Als dat wel zo is, laten we het meteen weten."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.