Groningse scholen gaan extra hygiënemaatregelen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zo meldt Openbaar Onderwijs Groningen dinsdag. Ook worden schoolreisjes vanaf volgende week afgelast.

Zowel op basisscholen als bij locaties van de kinderopvangorganisatie SKSG worden door begeleiders of leraren de komende tijd geen handen gegeven aan ouders die hun kind afzetten.

De onderwijsgroep volgt het RIVM-advies om regelmatig handen te wassen en te niezen en hoesten in de binnenkant van de elleboog.

Vanaf volgende week zullen er geen schoolreizen, uitwisselingen of excursies naar binnen- of buitenland plaatsvinden. Daarna wordt per week gekeken of excursies kunnen doorgaan. Eventueel betaalde ouderbijdrages worden terugbetaald als een reis of excursie niet doorgaat.

De Openbaar Onderwijs Groep vraagt leerlingen en medewerkers om thuis te blijven als iemand op hetzelfde woonadres het COVID-`19-virus heeft of als iemand in een risicogebied is geweest en er iemand in de directe omgeving luchtwegklachten heeft.

Ook moeten mensen thuisblijven als ze koorts of luchtwegklachten hebben wanneer ze de afgelopen twee weken in contact zijn geweest met een coronapatiënt. Voor leerlingen en docenten in het speciaal onderwijs gelden uitzonderingen. In alle andere gevallen gaan leerlingen en medewerkers gewoon naar school.