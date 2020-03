Coronavirus Vindicat-studenten weer terug in Groningen na skivakantie in Noord-Italië Slideshow Infographic Video De eerste studenten van de Groningse studentenvereniging Vindicat die afgelopen week op skivakantie waren in het Noord-Italiaanse Sestrière, zijn zaterdagochtend aangekomen in Groningen, meldt de GGD op Twitter. Ze zijn een dag eerder vertrokken vanwege zorgen over het coronavirus.