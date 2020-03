De negenjarige Max blijkt de eigenaar te zijn van de kleine viool die twee weken geleden gevonden werd in boekhandel Riemer in de Nieuwe Ebbingestraat in Groningen. Na de vondst bleef het lange tijd een mysterie wie zijn of haar viool per ongeluk in de de boekwinkel had laten liggen.

Het viooltje werd door een van de medewerkers van Riemer gevonden in een blauwe auto die in de winkel staat.

Aanvankelijk dachten ze bij de boekhandel dat het viooltje wel zou worden opgehaald, maar toen dat maar niet gebeurde, werd op Facebook een berichtje geplaatst.

Dat bericht ging viral. De viooljuf van Max zag het bericht voorbijkomen en deelde de oproep onder haar leerlingen. Pas toen werd het Max duidelijk dat het om zijn viool ging.

Hij had op school net een spreekbeurt over zijn viool gegeven en ging na schooltijd nog even met zijn vader naar de boekwinkel. In de auto is hij een boek gaan lezen, tot het moment dat zijn vader hem riep om naar huis te gaan. De viool bleef achter.

Max is zich al die tijd niet bewust geweest van de mediahype die was ontstaan vanwege zijn achtergelaten viool. "Toen we hem dat vertelden, werd hij er beduusd van. En hij vond het lollig."