Weekend in Groningen: Klein Berlijn en festival Grasnapolsky

Er is komend weekend weer genoeg te doen in Groningen. Stap in de trein naar Scheemda voor het festival Grasnapolsky of snuffel tussen de vintagespullen op markt Klein Berlijn in de behaaglijk warme Suikerfabriek.