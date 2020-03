De Odyssey Hackathon, die 3 april van start zou gaan in Groningen, is vanwege het coronavirus uitgesteld naar een later tijdstip. De Hackathon, een van de grootste ter wereld en waaraan duizenden mensen meedoen, staat nu op de agenda voor 19 tot en met 21 juni. Volgens de organisatie staat veiligheid en gezondheid van de bezoekers voorop.

Een hackathon is een bijeenkomst waar geselecteerde teams uit de hele wereld samen met experts uit het bedrijfsleven, overheden en de wetenschappelijke wereld oplossingen bouwen voor complexe maatschappelijke vraagstukken.

De Odyssey Hackathon trekt zo’n tweeduizend deelnemers uit vijftig landen, die drie dagen lang intensief samenwerken. Hoewel evenementen van deze omvang volgens de Nederlandse overheid vooralsnog gewoon door kunnen gaan, heeft de organisatie van de Hackathon nu al besloten het zekere voor het onzekere te nemen. Het is niet uit te sluiten dat de regering in een later stadium namelijk alsnog een streep zet door grote evenementen, aldus de organisatie.



Een van de grootste partners van de Odyssey Hackathon had bovendien al laten weten vanwege het coronavirus niet aanwezig te zullen zijn. Ook hebben enkele teams afgezegd. Daarom is besloten de Hackathon de verplaatsen naar juni. Alle teams die zich hadden ingeschreven, worden benaderd met de vraag of ze in juni alsnog komen.