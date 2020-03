Eind volgend jaar moet er een tijdelijke vervanging zijn van de Paddepoelsterbrug in Groningen. Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) schreef dat maandag aan de Tweede Kamer. Komende zomer moet er al een besluit worden genomen over een structurele oplossing.

De brug in de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl werd eind september 2018 aangevaren, waarna het brugdek werd verwijderd. Voor gebruikers van deze brug betekent dat ze om moeten fietsen of rijden via de Dorkwerder- of Walfridusbrug. Volgens Rijkswaterstaat wordt de omgeving nauw betrokken bij het besluit over een structurele oplossing.



Om het mogelijk te maken deze zomer te kiezen tussen de varianten, start Rijkswaterstaat deze maand nog met gesprekken met overheden, gebruikers en omwonenden.

De provincie Groningen wordt hier nauw bij betrokken. Daarnaast wordt er aanvullend onderzoek gedaan naar de functie van de Paddepoelsterbrug in het fiets- en wandelnetwerk en onderzoekt Rijkswaterstaat de potentiële locaties voor een brug. Ook hierbij wordt de omgeving nauw betrokken, aldus Rijkswaterstaat.