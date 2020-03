Vanaf 2021 zijn er geen paardenraces meer op de drafbaan in het Stadspark in Groningen. De gemeente heeft de huur opgezegd.

Reden hiervoor is dat de paardensport de ontwikkeling van de drafbaan als evenemententerrein in de weg zit, zo zegt de gemeente. Met name de sintelbaan wordt als onhandig gezien voor de organisatie van bijvoorbeeld het Bevrijdingsfestival en Hullabaloo, meldt Dagblad van het Noorden.



In een brief aan de gemeente schrijft wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) dat de aanpassingen die nodig zijn om de evenementen wel gemakkelijk op poten te zetten, te veel geld kosten. De zeven koersen die de Koninklijke Harddraverij en Renvereniging (KHRV) ieder jaar in het stadspark houdt, brengen door het teruglopende aantal bezoekers te weinig geld in het laatje om investeringen van tienduizenden euro’s te rechtvaardigen.



Het achterstallige onderhoud is inmiddels zo groot dat een nieuw seizoen zelfs niet meer haalbaar leek. De Stichting Nederlandse Draf en Rensport (NDR) heeft de baan afgekeurd. Deze blijkt te onveilig om er wagens met 60 kilometer per uur over heen te laten gaan. De KHRV, die sinds 1922 actief is op het Stadspark, is druk bezig om de baan op te knappen, zodat deze voor 15 maart alsnog voldoet aan de eisen van de NDR.