De eerste waterstoftrein in Nederland is woensdag aangekomen in Oldenzaal. Komende weken worden testritten gereden tussen Groningen en Leeuwarden. ProRail onderzoekt of de waterstoftrein een haalbaar alternatief is op weg naar een CO2-neutraal spoor vanaf 2050.