De politie heeft donderdagavond zeventien doorzoekingen gedaan en tien aanhoudingen verricht in een grootschalig onderzoek naar drugs- en wapenhandel in Groningen en Friesland. Er werden ook woningen in de stad Groningen doorzocht.

De doorzoekingen werden gedaan naar aanleiding van intensief onderzoek dat werd uitgevoerd door het Openbaar Ministerie (OM) en de recherche. Het onderzoek leidde naar een groep verdachten die zich vermoedelijk bezighield met drugs- en wapenhandel vanuit een bedrijfspand in Oosterwolde.

Daarom deed de politie doorzoekingen in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Noord-Brabant.

In totaal hield de politie tien verdachten aan. Het gaat om een 34-jarige man uit Oosterwolde, een 34-jarige en een 31-jarige man uit Leeuwarden, een 35-jarige man uit Roosendaal, een 36-jarige man uit Beilen, een 43-jarige man uit Marum, een 38-jarige vrouw uit Groningen, een 36-jarige man uit Hoogeveen en twee mannen van 24 en 33 jaar oud zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Bij een aanhouding in Drachten heeft een agent een verdachte in zijn been geschoten. De verdachte is gewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar.

De politie doet momenteel nog onderzoek op locaties in Groningen, Oosterwolde en Leeuwarden.