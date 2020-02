Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep tien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor de 23-jarige Azim A. die op 15 oktober 2017 op de Korreweg in Groningen een 21-jarige student van zijn fiets schoot. Die straf is gelijk aan de straf die de rechtbank hem eerder oplegde.

Door het incident raakte het slachtoffer blijvend verlamd, waardoor hij nu in een rolstoel zit.

"Ik betrap me er zelf regelmatig op dat ik hoop op een medisch wonder", vertelt de 21-jarige student in zijn slachtofferverklaring. "In mijn dromen loop ik en ben ik bezig met leuke dingen zoals sporten, stappen met mijn vrienden en reizen."

"Wat als ik het lichamelijk niet volhoud om te werken, hoe doe ik dat dan financieel? Zal ik ooit een vriendin krijgen, en kinderen? Wat voor vader zal ik dan zijn? In ieder geval geen achtbaan- of judopapa."

De dader vertelde tijdens de zitting van het Hooggerechtshof in Leeuwarden dat hij spijt heeft van zijn daad. Desalniettemin eiste de officier van justitie dezelfde straf als bij de eerste zitting: tien jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. Uit onderzoek blijkt dat A. zou lijden aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis.

De uitspraak van de rechter in het hoger beroep vindt op 12 maart plaats.