De waterstoftrein heeft zijn eerste meters gemaakt op Nederlands spoor, op weg naar de stalling in Leeuwarden. Met de trein worden de komende weken testritten gereden tussen Groningen en Leeuwarden.

De ritten staan 's nachts gepland, tussen 27 februari en 14 maart. Vervoerders gebruiken de testritten om te kijken hoe de trein de dienstregeling kan rijden. Verder wordt het brandstofverbruik gecontroleerd en het tanken getest.



Op zaterdag 7 maart is de trein voor publiek te bekijken. Het voertuig staat die dag tussen 12.00 uur en 16.00 uur op spoor 1A van het Hoofdstation in Groningen.



Provincie Groningen en ProRail zijn de opdrachtgevers van de testritten. De partijen hebben samen met vervoerder Arriva het doel om treinen in Noord-Nederland zonder uitstoot te laten rijden. Het gebruik van waterstof als brandstof is één van de mogelijkheden om dit te doen.