Uit Weekend in Groningen: Blues Tour, kaasfondue en een winterfair Slideshow Infographic Video Er is komend weekend weer genoeg te doen in Groningen. Zo kun je naar het concert van de feestelijke Amsterdam Klezmer Band, schaatsen op een winterfair of de deelnemers van hardloopevenement De Nacht van Groningen aanmoedigen. NU.nl maakt een overzicht van activiteiten.