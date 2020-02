De politie heeft naar aanleiding van de uitzending van het programma Opsporing Verzocht van dinsdagavond twee tips binnengekregen over een woningoverval op de Oosterhamriklaan in Groningen in oktober vorig jaar.

De overval vond plaats in de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 oktober 2019. Een 66-jarige man werd door twee overvallers met geweld overvallen in zijn woning op de Oosterhamriklaan.

De daders belden rond 2.30 uur aan bij de woning. Omdat het slachtoffer dacht dat het zijn buren waren, deed hij nietsvermoedend open. De twee overvallers stormden zijn woning binnen, sloegen de man en dwongen hem op de grond te liggen terwijl ze hem bedreigden met een mes.

Nadat ze de gehele woning hadden doorzocht, renden de mannen met een onbekend geldbedrag weg via de Arubastraat.

Volgens het slachtoffer spraken de overvallers met een Antilliaans accent, waren ze in het donker gekleed en hadden ze een donkere huidskleur. Beide mannen droegen bivakmutsen. In de woning van het slachtoffer is DNA van de vermoedelijke daders aangetroffen. Dat wordt momenteel nog onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).