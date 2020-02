De sluis in het Boterdiep in Groningen, tussen Beijum en Hornbach, is voorlopig dicht voor fietsers en voetgangers. Volgens Waterschap Noorderzijlvest zou er onlangs een fietser in de sluis Stad en Lande zijn gevallen.

De fietser bleef ongedeerd, maar toch was het incident voor het waterschap aanleiding om deze verkorte route over het Boterdiep voorlopig af te sluiten voor voetgangers en fietsers.

De sluis wordt vooral veel gebruikt door inwoners van Beijum. Het waterschap onderzoekt daarom of en welke maatregelen er mogelijk zijn om de situatie voldoende veilig te maken. Afhankelijk daarvan zal er een besluit worden genomen over de toegankelijkheid van de sluis in de toekomst.