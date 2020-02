Groningen

De sluis in het Boterdiep in Groningen, tussen Beijum en Hornbach, is voorlopig dicht voor fietsers en voetgangers. Volgens Waterschap Noorderzijlvest zou er onlangs een fietser in de sluis Stad en Lande zijn gevallen.