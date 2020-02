Medewerkers van boekhandel Riemer zijn op zoek naar de persoon die anderhalve week geleden een kinderviool achter heeft gelaten in de winkel aan de Nieuwe Ebbingestraat in Groningen.

Het instrument werd na sluitingstijd aangetroffen in het speelgoedautootje op de kinderafdeling van de winkel.

Volgens de boekhandel gaat het om een viool die doorgaans wordt bespeeld door kinderen tussen de zeven en tien jaar. Een stickertje op het instrument vermeldt dat het om een kopie van een Stradivarius gaat.

Na een oproep op Facebook werd de boekhandel wel geattendeerd op een krantenbericht over een jongen uit Baarn die zijn viool in de trein had laten liggen, maar dat bleek om een andere viool te gaan.