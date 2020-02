De bouw van de Kunstwerf in het Ebbingekwartier is dinsdag hervat. De bouw van de huisvesting voor vier Groningse theatergezelschappen werd eind januari stilgelegd omdat de vergunning volgens de rechter niet op de juiste gronden was verleend.

Erfgoedvereniging Heemschut had bezwaar aangetekend tegen de bouw, omdat het beeldbepalende pand aan de Bloemsingel 8 nagenoeg geheel achter een van de oefenruimtes zou verdwijnen.

De gemeente Groningen heeft een nieuwe omgevingsvergunning afgegeven. Vanaf dinsdag wordt er weer verder gewerkt aan de bouw van het pand. De gemeente hoopt dat het nieuwe gebouw nog dit jaar kan worden opgeleverd.