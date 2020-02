Wie komend weekend plannen heeft om er op uit te gaan met de trein in regio Groningen, moet er even op bedacht zijn dat er geen treinen rijden tussen Groningen en Assen vanwege werkzaamheden. De NS en Arriva zetten bussen in.

Zaterdag 22 februari en zondag 23 februari rijden er geen treinen tussen Groningen en Assen. Op zondag 23 februari rijden er ook geen treinen tussen Groningen en Veendam, Winschoten en Weener.

Er vinden voorbereidende werkzaamheden plaats op de bouw van het extra spoor tussen station Groningen en het nieuwe opstelterrein De Vork in Haren. De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Groningen Spoorzone.

De NS zet stop- en snelbussen in tussen Groningen en Assen. Deze bussen rijden via het transferium in Haren aan de A28. Op zondag zet ook Arriva bussen in tussen Groningen en Veendam, Winschoten en Weener. Ook rijden er snelbussen tussen Groningen en Winschoten.

Reizigers moeten rekening houden met maximaal 45 minuten extra reistijd. Het meenemen van fietsen in de bussen is niet mogelijk.