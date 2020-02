De kap van de 92 bomen aan de Zernikelaan in Groningen is voorlopig van de baan. Stichting Bomenridders Groningen heeft met succes bezwaar aangetekend tegen de kap.

De gemeente zou zich volgens de rechter niet hebben gehouden aan haar eigen regel, waarbij politiek gevoelige kwesties moeten worden voorgelegd aan de verantwoordelijke directeur of aan het college van burgemeester en wethouders. Dat had in dit geval ook moeten gebeuren.

Half januari werd de mogelijke bomenkap besproken in een spoeddebat in de gemeenteraad. De Stadspartij en Partij voor de Dieren vroegen wethouder Roeland van der Schaaf om het kappen van de bomen met twee weken uit te stellen. Ook werd hem gevraagd om te kijken naar alternatieven. Aan de verzoeken werd geen gehoor gegeven.



Een woordvoerder van de gemeente zegt dat het vonnis zal worden bestudeerd. Daarna besluit het college wat de vervolgstap zal zijn.