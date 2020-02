De vier uurwerken van de Martinitoren in de Groningse binnenstad worden vanaf maandag gedemonteerd en naar beneden gehaald voor restauratie. Dat meldt de gemeente.

De onderdelen van de toren worden dinsdag met een katrol naar beneden getakeld. Daarna zullen ze worden hersteld. De restauratie zal ongeveer een week in beslag nemen, maar hierna worden de uurwerken nog uitvoerig getest.

Vanaf 5 mei worden de uurwerken weer gemonteerd in de toren. Dit neemt ongeveer twee weken in beslag. De klokken van het carillon blijven in de periode van demontage van de uurwerken gewoon in gebruik.

Afgelopen tijd waren er regelmatig haperingen met de uurwerken. Uit onderzoek van de gemeente bleek dat het binnenwerk van de klok moet worden hersteld. Zo zijn veel assen en tandwielen na veertig jaar versleten. Ook moet het bladgoud worden bijgewerkt en wordt de verlichting vervangen.