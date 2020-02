In Groningen mogen via platforms als Airbnb maximaal twee kamers per woning worden verhuurd. Daarmee wordt de toeristische verhuur van woningen aan banden gelegd en mogen complete woningen niet meer verhuurd worden.

Het voorstel moet nog worden aangenomen door de gemeenteraad, meldt een woordvoerder, maar is vrijwel zeker aangenomen.

Steeds meer huizen in de stad worden gebruikt voor de verhuur aan toeristen, meldt het Dagblad van het Noorden. Op deze manier verliezen die hun woonfunctie. Via Airbnb worden volgens onderzoek zo'n duizend woningen verhuurd; 16 procent daarvan het hele jaar door, aldus de krant.

Het aantal investeerders dat zich in Groningen op deze markt stort, neemt toe. Huurhuizen worden tegen hoge prijs aangeboden aan toeristen, of als short stay voor enkele weken of maanden.

Wethouder Roeland van der Schaaf noemt de ontwikkeling zorgwekkend. "Bovendien zorgen Airbnb-gasten voor overlast in woonwijken. Vooral in de Schildersbuurt krijgt de gemeente veel klachten van wijkbewoners."

Als maatregel voert Groningen een registratie- en meldplicht in voor onder anderen Airbnb-verhuurders. Houden zij zich daar niet aan, dan riskeren zij een boete. Door een wetswijziging die het kabinet voorbereidt, hebben gemeenten meer mogelijkheden om op te treden.