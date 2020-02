Groningen

CDA Groningen wil onderzoek naar loden waterleidingen in gemeente

De Groningse gemeenteraadsfractie van het CDA vraagt het college om onderzoek te doen naar de aanwezigheid van loden waterleidingen in de gemeente. Dat gebeurt nadat vorige week bekend werd dat veel gemeenten niets weten over lood in de waterleidingen en op zes basisscholen in Utrecht verhoogde concentraties lood werden aangetroffen.