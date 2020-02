Laden en lossen in de Groningse binnenstad en De Westerhaven is vanaf 1 januari 2022 alleen nog mogelijk in de ochtend tussen 5.00 en 12.00 uur, zo meldt de gemeente woensdag.

De nieuwe tijden gelden voor alle straten binnen de Diepenring en bij winkelgebied De Westerhaven. Vracht- en bestelverkeer mag na de ochtend niet meer op deze locaties rijden. Vanaf 2025 is er in dit gebied ook alleen uitstootvrij vracht- en bestelverkeer toegestaan.

Op andere plekken in de binnenstad gold al de regel dat laden en lossen alleen was toegestaan in de ochtend. Vanaf 2022 geldt de regel in de gehele binnenstad.

Om te controleren of de regel nageleefd wordt, wil de gemeente camera's inzetten die automatisch kentekens registeren. Momenteel loopt er een proef met dit soort camera's in de Brugstraat, Peperstraat en Poelestraat.

De gemeente organiseert nog een informatiecampagne voor bewoners en ondernemers over de nieuwe regelgeving.