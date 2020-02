De Koninklijke Marechaussee heeft maandag op Groningen Airport Eelde een 36-jarige man uit Amersfoort aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Dat werd woensdag bekend gemaakt.

De man liep tegen de lamp nadat hij twee Venezolaanse vrouwen had afgezet op de luchthaven. Personeel van de incheckbalie had de Marechaussee ter plaatse geroepen om de reisdocumenten te controleren.

De vrouwen bleken na controle illegaal in Nederland te verblijven en stonden op het punt uit te reizen naar Spanje. Na een eerste onderzoek bleek dat de twee vrouwen werkzaam waren in de prostitutie en over grote geldbedragen beschikten.De vrouwen mochten niet verder reizen.

De man is aangehouden voor mensensmokkel. Naast de verdenking van mensensmokkel onderzoekt de Marechaussee of er ook sprake is van witwassen. De Koninklijke Marechaussee doet verder onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland.