Het stadhuis van Groningen gaat woensdag zo'n twee jaar dicht vanwege een verbouwing.

De raadzaal die op de begane grond is gevestigd, wordt verplaatst naar de bovenste verdieping van het stadhuis.

De Groningse gemeenteraad vergaderde bijna 23 jaar in de raadszaal op de begane grond van het stadhuis. De laatste vergadering in de nieuwe raadzaal is met burgemeester Koen Schuiling als raadsvoorzitter.

Schuiling was er tijdens de eerste raadsvergadering in de nieuwe raadzaal op 29 mei 1997 ook bij. Hij was toen raadslid.

De verbouwing van het stadhuis duurt naar schatting twee jaar. In die tijd vinden de raadsvergaderingen met alle 45 raadsleden plaats in het Provinciehuis. De eerste raadsvergadering is op woensdag 25 maart.