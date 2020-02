Binnenland Familie slachtoffer Groningse bioscoopmoord is er 'helemaal kapot' van De nabestaanden van de vrouw die samen met haar man in oktober vorig jaar werd omgebracht in een Groningse bioscoop zijn er "helemaal kapot" van. Dat liet hun advocaat Sébas Diekstra desgevraagd aan NU.nl weten in aanloop naar de eerste inleidende zitting van de rechtszaak op vrijdag.