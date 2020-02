Onbekenden hebben afgelopen zaterdag vanaf de Walfridusbrug, even buiten de stad, een steen door de ruit van een 34-jarige automobiliste uit Haren gegooid. De vrouw zat met haar twee jonge kinderen in de auto. Er raakte niemand gewond, maar de schrik zat er goed in, zo meldt de politie woensdag.

Volgens de politie reed de vrouw over de Winsumerweg in de richting van de stad toen er vanaf de Walfridusbrug een steen naar beneden werd gegooid.

"Er is niemand gewond geraakt maar de vrouw en kinderen zijn enorm geschrokken en de gedachten dat het heel anders had kunnen aflopen vallen zwaar", zo meldt de politie over het voorval.

Het vooral gebeurde rond 18.50 uur. De politie is op zoek naar getuigen. Mensen die meer weten, of iets gezien of gehoord hebben, worden verzocht contact op te nemen met de politie.