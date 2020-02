De Groningse wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) stapt op. Hij gaat op 13 april aan de slag als directeur van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT).

Gijsbertsen is sinds 2014 wethouder in Groningen. Hij is tevens locoburgemeester en verantwoordelijk voor het Sociaal Domein, Zorg & Veiligheid, Jeugd & Jeugdhulp, Volksgezondheid en Inkomen & Schulden.

Sinds 2006 is hij als gemeenteraadslid actief in Groningen. Hij studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en was in 2011 en 2012 docent politiek aan de School of Media van Hogeschool Windesheim.

Gijsbertsen heeft woensdagochtend zijn ontslag ingediend bij burgemeester Koen Schuiling. In een brief aan de burgemeester en de gemeenteraad laat hij weten het geen gemakkelijk afscheid te vinden. "Ik laat met mijn nieuwe baan niet alleen het wethouderschap, maar ook Groningen achter en daarmee veel fijne collega's en goede vrienden."

Bij GHNT wordt Gijsbertsen de opvolger van Jan-Dirk Sprokkereef, die op 1 februari is aangetreden als lid van de raad van bestuur bij Siza in Arnhem. Gijsbertsen gaat zich bezighouden met de landelijke aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.