Voetbal PEC na zege op Groningen even uit de zorgen, Twente laat langs Sparta PEC Zwolle is in ieder geval voor even uit de zorgen. De 'Blauwvingers' wonnen zaterdag met 1-0 van FC Groningen. FC Twente was thuis in de slotfase met 2-0 te sterk voor Sparta Rotterdam en passeert de ploeg daardoor op de ranglijst.