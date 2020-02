Op Groningen Airport Eelde is een elektrische laadpaal voor vliegtuigen geïnstalleerd. De luchthaven is hiermee de eerste luchthaven in Nederland die deze voorziening heeft.

De installatie van de laadpaal moet dienen als een eerste stap in de verduurzaming van de luchthaven.

"De vraag naar een elektrisch laadpunt voor vliegtuigen is bij ons nog niet heel groot. Toch willen we deze voorziening bieden, zodat we in elk geval de mogelijkheid hebben", zegt de commercieel manager van Groningen Airport Eelde.

De stroom die de laadpaal gebruikt is rechtstreeks afkomstig uit het zonnepark gelegen op Groningen Airport Eelde. Het zonnepark is aangelegd door GroenLeven en wordt maandag 10 februari geopend door minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.