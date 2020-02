Het International Film Festival Rotterdam (IFFR) in Groningen heeft dit jaar ruim elfduizend bezoekers getrokken, meldt de organisatie maandag in een persbericht. In 2019 trok het IFFR in Groningen nog tienduizend mensen. Het festival duurde van woensdag tot en met zondag.

Het festival vond plaats in het Forum Groningen, het Grand Theatre en in poppodium Vera. In totaal werden er 162 filmvoorstellingen gehouden met ruim zeventig nieuwe titels.

Na elke voorstelling konden bezoekers de films een cijfer geven van 1 tot en met 5, waarna elke dag een tussenstand werd bekendgemaakt. De film met de hoogste score werd Les Misérables uit 2019, gemaakt door Franse regisseur Ladj Ly.

Het festival werd afgesloten met de Oscar-genomineerde film A Beautiful Day in the Neighbourhood.

Na de voorstellingen werden onder meer een pubquiz en een afterparty georganiseerd.