De politie is op zoek naar een veertienjarige jongen die met een groot kapmes in zijn hand werd geïnterviewd voor het tv-programma Danny op Straat van tv-maker Danny Ghosen. De beelden zijn gemaakt in de Groningse wijk Paddepoel.

De jongen is te zien in een fragment van het programma, terwijl hij met een grotendeels vermomde groep jongeren wordt ondervraagd door Ghosen. Wanneer hem wordt gevraagd waarom hij dit mes heeft, antwoordt de jongen dat hij zich wil beschermen tegen "vijanden".

Deze vijanden zouden jongeren zijn uit een andere wijk. De jongen laat in het filmpje weten er niet voor terug te deinzen om zich te verdedigen met het mes.

De politie laat in een reactie weten dat ze op zoek zijn naar de jongen die het mes bij zich droeg. "We hebben de beelden gezien en we nemen dit heel serieus", zegt een woordvoerder van de politie. "Dit mag niet. Er is een strafbaar feit op de beelden te zien en dus zijn we op zoek naar die jongen."

Politie heeft vertrouwen jongen te vinden

De politie wil niet al te veel vooruitlopen op het onderzoek en kan ook niet bevestigen of de groep jongeren in beeld is. "Maar we kennen onze pappenheimers in de wijk en ik heb er vertrouwen in dat we de jongen vinden", aldus de woordvoerder.

De aflevering van Danny op Straat gaat over zogenoemde 'drillraps', waarbij jongeren rapvideo's waarin zij rivalen uitdagen maken en online plaatsen. "We houden dat in de gaten en er is een aanpak op", meldt de politie. Het programma van Ghosen is donderdagavond rond 21.10 uur te zien op NPO2.