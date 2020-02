Drie bomen op het Groningse Akerkhof worden maandag gekapt. Een groenbedrijf is in de ochtend begonnen met het weghalen van de drie zieke of slechte bomen. In de afgelopen maanden was veel tegenstand tegen het kappen van de bomen.

Aanvankelijk zouden er vijf bomen worden gekapt. Dat is nodig omdat het Akerkhof opnieuw wordt ingericht. De andere bomen krijgen meer ruimte en er is meer zonlicht. Tegenstanders kwamen in actie, omdat ze vonden dat het kappen van de bomen onnodig zou zijn.



Nader onderzoek van de gemeente wees uit dat een eik en een iep op het pleintje nog gezond zijn en dat die dus niet gekapt hoeven worden. De drie bomen die gekapt worden, zijn ziek of zijn van een slechte kwaliteit. Het laten staan van twee bomen past ook goed in de groene ambities van de coalitie.



De bomen worden nu gekapt omdat dit in het broedseizoen niet meer mag. Het weghalen van de bomen wordt gecompenseerd met nieuwe bomen.