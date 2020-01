Forum Groningen heeft in de eerste twee maanden 700.000 bezoekers getrokken. Dat is hoger dan verwacht.

Bij de opening liet directeur Dirk Nijdam weten dat ze in het eerste jaar mikken op 1,3 miljoen bezoekers. Als de huidige trend doorzet, dan zou dat aantal al in april gehaald kunnen worden.

Het Forum onderzoekt nog wel hoeveel bezoekers ook echt betalend zijn. Er zijn veel bezoekers die het gebouw bezoeken en alleen rondkijken of het dak op gaan. De bezoekers worden geteld met slimme camera’s bij de ingangen.

Het Forum ging open op 29 november vorig jaar. In de eerste maand was het erg druk in de cultuurtempel. Op oudejaarsdag stond de bezoekersteller op 400.000. Daar kwamen er in januari dus nog 300.000 bij, zo bevestigt een woordvoerder van het Forum.

In het Dagblad van het Noorden laat directeur Dirk Nijdam wel weten dat de bibliotheek meer leden heeft gekregen en dat er ook meer boeken worden uitgeleend. Ook de bioscoopzalen, de tentoonstelling over artificial intelligence en activiteiten worden goed bezocht.

De extra bezoekers zorgen er wel voor dat er meer personeel nodig is. In het gebouw werken in principe 89 fulltimers, maar het Forum heeft 35 studenten aangenomen die af en toe kunnen bijspringen.