Duizenden leerkrachten van het basis- en voortgezet onderwijs hebben donderdag een stille mars gelopen door de stad Groningen om aandacht te vragen voor het toenemende lerarentekort.

De docenten verzamelden rond 10.00 uur op de Vismarkt in de binnenstad en liepen via de Munnekeholm, Zuiderdiep, Oosterstraat en de Grote Markt weer terug naar de Vismarkt. Daar was een afsluitend podiumprogramma met muziek en sprekers Bram Douwes, Jouke de Vries van de Rijksuniversiteit Groningen en Eugenie Stolk van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

De protestmars maakt deel uit van een tweedaagse landelijke onderwijsstaking. Vrijdag wordt opnieuw landelijk geprotesteerd. Voor zover bekend sluiten zeker 3.978 basisscholen en 180 middelbare scholen één of beide dagen hun deuren. Dat is samen ruim 56 procent van het totale aantal scholen in Nederland.

Met de staking wordt onder meer aandacht gevraagd voor toenemende lerarentekort in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Volgens de onderwijsbonden is er dringend extra geld nodig om deze crisis op te lossen, ondanks eerdere financiële toezeggingen.

De AOb pleit voor een jaarlijkse extra loonsverhoging van 1,25 procent voor docenten. Er moet structureel 560 miljoen euro worden uitgegeven om de loonkloof van het primair onderwijs met het voortgezet onderwijs te dichten.