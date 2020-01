Een betonmixer en een bestelbusje zijn donderdagochtend op de A27 bij Leek in botsing gekomen. Door het ongeval was de weg urenlang in beide richtingen dicht. Inmiddels is één rijstrook weer open.

Volgens Rijkswaterstaat zijn de auto’s inmiddels geborgen. Momenteel wordt de vangrail in het midden gerepareerd. De middengeleider is over een lente van 120 meter beschadigd. De verwachting is dat deze werkzaamheden rond 14.00 uur zijn afgerond.

Bij het ongeluk moest de bestuurder van het busje uit zijn wagen worden bevrijd. De hulpdiensten waren massaal uitgerukt.