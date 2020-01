Een foto van een gesneuvelde Duitse soldaat op de Herebrug in Groningen is door stemmers verkozen tot de meest indrukwekkende oorlogsfoto in de provincie Groningen.

Op de foto, die op 14 of 15 april 1945 is gemaakt, is een gesneuvelde Duitser te zien. Op de achtergrond rijden Canadese motorrijders in volle vaart over de Herebrug.

De stemmers konden via een speciale website stemmen op een selectie van vijftig oorlogsfoto's. Die foto's waren uitgezocht door een speciale redactie, onder leiding van expertisecentrum De Verhalen van Groningen. In totaal werden er ruim 15.000 stemmen uitgebracht en dat leverde een top 25 op.

De foto is gemaakt vlak nadat de geallieerden de brug hadden teruggewonnen van de Duitsers. Gepantserde voertuigen van The 1st Canadian Armoured Carrier Regiment gingen al schietend over de brug.

Na hevige gevechten op het Hereplein wisten de Canadezen een bruggenhoofd te vormen. Door de bestorming was de Herebrug opgewipt en kwam deze anderhalve meter scheef te liggen.

Een deel van de 25 Groningse foto's krijgt mogelijk een plekje in de landelijke tentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in 100 foto's. Er komen op z'n minst twee Groningse foto's in deze selectie. De tentoonstelling is vanaf eind maart te zien in de Tweede Kamer in Den Haag.

De vijftig Groningse foto's zijn tussen 4 april en 5 mei te zien in een pop-up tentoonstelling bij alle Groningse bibliotheken van Biblionet.