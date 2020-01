Een hostel aan de Rademarkt in Groningen is woensdagochtend overvallen door twee personen. De daders bedreigden een medewerker en gingen er met een onbekende hoeveelheid buit vandoor. Een van hen meldde zich uren later op het politiebureau en is aangehouden.

Rond 6.00 uur werd er melding gedaan van de overval. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Agenten zijn op zoek naar getuigen en hebben een signalement weggegeven van de overvallers. Het is niet duidelijk wie zich van hen heeft gemeld. Een van de overvallers is "vrij lang" en heeft meerdere tatoeages, waarvan enkelen in de nek. De tweede persoon is "kleiner" en droeg een petje en een bril.