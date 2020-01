Het aantal auto-inbraken in de provincie Groningen is vorig jaar met 21 procent gestegen, blijkt uit een analyse van Independer op basis van politiecijfers. In geen enkele andere provincie is het aantal auto-inbraken procentueel zo gestegen als in de provincie Groningen.

Vorig jaar waren er in de provincie gemiddeld 1,8 auto-inbraken per dag. In totaal ging het om 667 inbraken.



In de stad Groningen werd vorig jaar 490 keer in een auto ingebroken. Dat zijn 94 meer inbraken dat het jaar ervoor.



Groningen staat niet in de top vijftien van Nederlandse steden met meeste auto-inbraken. Amsterdam voert de lijst aan met 6.376 inbraken in auto's.