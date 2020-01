De nieuwe coldcasekalender die vrijdag is uitgebracht, vraagt aandacht voor drie Groningse zaken. De kalender bevat 52 onopgeloste moordzaken en wordt verspreid onder gedetineerden in Nederlandse gevangenissen en tbs-klinieken in de hoop dat dit leidt tot tips over een van de zaken.

De oudste Groningse zaak die in de kalender aan bod komt, is die van de Els Slurink. De vrouw kwam op vrijdag 21 maart 1997 niet opdagen bij een afspraak op haar werk op de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het Academisch Ziekenhuis Groningen.

Collega's vonden kort daarna haar levenloze lichaam in haar woning. Ze blijkt met één steek in haar hartstreek om het leven te zijn gebracht. De avond of nacht ervoor zou zij bezoek hebben gehad van een onbekend persoon. De politie is nog altijd op zoek naar degene die verantwoordelijk is voor haar dood.

De kalender besteedt ook aandacht aan de dood van de 34-jarige prostituee Jolanda Meijer. Zij werd op 7 februari 1998 voor het laatst gezien in een pand aan de Bedumerstraat. Meijer was verslaafd aan drugs. De familie leeft al meer dan twintig jaar in onzekerheid over haar dood en hoopt op een gouden tip in de zaak.

Aandacht voor zaak uit 2007

De meest recente Groningse zaak die in de kalender aan bod komt, is die rond de 31-jarige Roeland Oosten. Op 28 augustus 2007 kreeg de politie rond middernacht meerdere meldingen binnen over een ruzie bij een woonboot aan de Noorderhaven.

Plotseling hoorden getuigen een plons en zagen een man weglopen. Het lichaam van Oosten werd kort daarna aangetroffen in het water. De politie houdt er rekening mee dat hij werd geduwd, maar er is nog niemand aangehouden voor zijn dood.

112 Gedetineerde legt uit wat hij van de kalender vindt

Coldcasekalender in 2017 voor het eerst uitgebracht

In januari 2017 werd de coldcasekalender voor het eerst uitgebracht bij wijze van proef. De test bleek succesvol, waarna de politie besloot de kalender jaarlijks te verspreiden onder gedetineerden in gevangenissen. Sinds dit jaar verschijnt de kalender ook in tbs-klinieken.

Volgens de politie wisselen gevangenen onderling relatief veel kennis uit over gepleegde strafbare feiten. "Elk jaar levert de kalender nieuwe informatie op in oude zaken", vertelt Aart Garssen, landelijk projectleider cold cases van de politie.

"Cold cases zijn vaak complexe zaken die een lange adem vragen van politie en het Openbaar Ministerie. In 2019 hebben de coldcaseteams van de politie mooie resultaten geboekt. Verdachten zijn jaren later alsnog opgepakt en door het OM voor de rechter gebracht. Ook hebben verschillende onbekende doden een naam gekregen", aldus Garssen.