Wouter Gudde, de nieuwe algemeen directeur van FC Groningen, heeft woensdag de noodklok geluid over het toenemende aantal sponsoren dat de club de rug toekeert. In zijn toespraak op de nieuwjaarsreceptie van de club, vertelde Gudde dat in de afgelopen twee jaar bijna een derde van de sponsoren het contract heeft opgezegd.

FC Groningen verwacht dit jaar een bedrag van 6,7 miljoen euro aan sponsorgeld binnen te halen, ongeveer 2,5 miljoen euro minder dan in 2010. Gudde noemt dit een zorgwekkende trend. De voetbalclub is daarom bezig met een nieuw commercieel plan.

Voor het nieuwe plan wil de algemeen directeur inzetten op attractief voetbal en evenementen waarbij de sponsoren hun netwerk kunnen onderhouden en behouden.

Ook wil Gudde iets doen aan de scheefgroei aan afspraken die gemaakt zijn met sponsoren. In het verleden kregen sponsoren flinke kortingen. Het totaalbedrag aan kortingen is inmiddels opgelopen tot 1 miljoen euro per jaar. De directeur wil hier een einde aan maken, hoewel bestaande contracten nog wel worden gerespecteerd.

Het nieuwe commerciële plan wordt in februari gepresenteerd.