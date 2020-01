Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) is bezig met een project waarin de 25 indrukwekkendste of typerendste foto's van de provincie Groningen in de Tweede Wereldoorlog worden verzameld.

De Verhalen van Groningen heeft de afgelopen maanden in samenwerking met de Groninger Archieven foto's verzameld, onder andere tijdens de Cafés van de Vrijheid in de provincie Groningen. Daarna hebben zij samen met deskundigen op het gebied van historisch fotomateriaal vijftig foto's geselecteerd.

Inwoners van de provincie kunnen nu meestemmen om tot een lijst van 25 bijzondere foto's te komen. De 25 foto's waarop het meest gestemd is, worden vervolgens naar een landelijk comité gestuurd, die uiteindelijk honderd foto's zal kiezen uit alle provinciale inzendingen. Deze foto's worden eind maart gebundeld in de tentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s.

De foto's hebben allemaal betrekking op de provincie Groningen in oorlogstijd. Ze zijn verdeeld in vijf categorieën: Militaire strijd en bevrijding, Vervolging en uitsluiting, Duitse aanwezigheid en collaboratie, Verzet en repressie en Dagelijks leven.

Van 4 april tot en met 5 mei zal de Groninger selectie van vijftig foto's ook te zien zijn door middel van een pop-up voorstelling op verschillende locaties in de provincie.