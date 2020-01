Vanuit de Martinitoren in Groningen klinken zaterdag nummers van onder meer The Beatles, Rolling Stones en David Bowie. Stadsbeiaardier Auke de Boer past zijn muzikale programma aan vanwege het muziekfestival Eurosonic Noorderslag (ESNS), dat momenteel in de stad plaatsvindt.

De Boer treedt zaterdag tussen 11.00 en 12.00 uur op. Hij speelt geen evergreens of Groninger volksliedjes, maar popmuziek uit de afgelopen vijftig jaar.

Ook speelt de stadsbeiaardier muziek van de Groningse muzikant Blanks. Het is nog niet bekend welk lied; dat mogen de fans van de artiest bepalen. Zij kunnen op donderdag 16 januari via het Instagram-account van Blanks kiezen uit twee liedjes: Let's get Lost en Sweaters.